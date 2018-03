Nyheter

Klokka 01.31 natt til søndag ble en ung mann i slutten av tenårene tatt for offentlig urinering i Molde. Han blir blir anmeldt av politiet. Det kan koste dyrt å bryte lover og regler. Den unge mannen må betale et forelegg på 4000 kroner for nattas offentlige dobesøk.