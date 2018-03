Dette er MFK-supporternes nye stampub i Oslo

Nyheter

Siden 2008 har utestedet Tempest vært stampuben for alle med blåhvitt hjerte i Oslo. Gjennom årene har stedet huset hundrevis av MFK-supportere under seriekamper og cupkamper. Tempest har også vært samlingspunkt for tilreisende blåhvite under cupfinaler. Men en vinterdag i 2017 var det slutt.

– Jeg fikk høre fra en av mine medsupportere at Tempest var revet ned og skulle pusses opp til et nytt utested med nye eiere. Det kom som et sjokk for både meg og alle andre da vi ikke hadde fått beskjed om at dette skulle skje, sier Christian Molde Hagaas i Tornekrattet Øst, supporterklubben for alle med blåhvitt hjerte på Østlandet.

Hagaas var raskt ute med å finne en ny stampub for supporterne.

– Puben Torddenskiold var første prioritet. Den ligger bare 100 meter unna gamle Tempest. Jeg hadde en hyggelig telefonsamtale med eieren som inviterte meg over på kaffe og en prat om hvordan vi skulle få det til. Sjefen sjøl, Tom Uthus, møtte meg med et vennlig smil og var meget godt forberedt, sier han.

– Tillit til hverandre

Hagaas forteller at Tordenskiolds visjon ikke er å tjene mest mulig penger, men å glede mennesker rundt seg.

– Lokalet er mindre enn Tempest, men har et mye større uteareal. Så da er det bare å glede seg til sommeren. Uthus har kjøpt inn en gassgrill som vi får låne gratis til arrangement, og en pølsekoker om vi skulle ønske å selge pølser før kamp. Alt er bygd opp på tillit til hverandre, og da har vi all mulighet til å finne på mye gøy i framtida, sier Hagaas.

Tordenskiold har også en lignende avtale med Tromsø og Ålesund.

– Men som alle vet så har Aafk rykket ned, og kampene spilles sjelden samtidig. Men det blir uansett ikke noe problem. Det finnes flere skjermer, og så er det jo hyggelig med en konkurrent, Tromsø, på andre siden av lokalet. Vi møter dem i tredje serierunde, så det skal bli spennende!

Hagaas var selv i Molde under første serierunde, men har blitt fortalt at folk var veldig fornøyde med den nye stampuben.

– Det var veldig god stemning, og 35 personer hadde tatt turen i snøkaoset i Oslo.

Kun positive tilbakemeldinger

Han forteller at tilbakemeldingene rundt den nye stampuben kun har vært positive.

– Etter at jeg landet denne avtalen har jeg kun fått positive tilbakemeldinger fra folk i Molde og i Oslo. Å ha en stampub i Oslo for oss moldensere er ikke en selvfølge, men vi er fantastisk heldige som har folk som Tom på Tordenskiold som åpner dørene for oss. Det er veldig viktig for oss moldefolk å få luftet oss en gang i uka, og å få snakket med våre utflyttervenner. Det er kjempeviktig å ha en samlingsplass før og etter kamp på Østlandet, som også tilreisende fra Molde kommer innom.

Hagaas forteller om ei overskrift han leste i Aftenposten for noen år tilbake.

«I Molde er det ingen indianere, kun høvdinger.»

– Det er så sant, så sant. Vi er et lite folkeslag som er veldig stolte, høylytte og Molde Fotballklubb ligger i hjertet fra første åndedrag. MFK er mer fotball. Det er oss mot resten av Norge og Europa. Det å viktig å være stolt over byen man kommer fra. Jeg har bodd i Oslo i 18 år, og når Molde spiller mot Vålerenga, føles det mer som Molde by mot Oslo, sier han.

– Hva tror du om Molde i serien i år?

– I år har jeg troa på gull!