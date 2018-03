Nå kan du snart søke i disse dokumentene - fra din egen sofa

Nyheter

Denne uka ble hele byggeskasarkivet til Molde kommune hentet. Det skal scannes og gjøres tilgjengelig digitalt, både for medarbeiderne på Byggesak og geodata, men også for alle kommunens innbyggere.

– Dette er hjertet for byggesak- og geodata, vi er avhengig av å se på hva som er gjort med eiendommer tidligere. Å få det digitalt vil gjøre det tilgjengelig på en helt annen måte enn det er i dag, forteller enhetsleder Aleksander Aasen Knudsen i Byggesak og geodata.

Byggesak og geodata har inngått avtale med Dansk Skanning om skanning og digitalisering av hele byggesaksarkivet i Molde kommune. Tirsdag ble de store dokumentmengdene hentet fra Torget 2.

Frem til nå har arkivet vært papirbasert, totalt 300 hyllemeter. Byggesakene strekker seg fra 2008 og tilbake til 1945.

– Hva vil det bety for dere å få arkivet digitalisert?

– For oss betyr det at vi kan søke digitalt, framfor å lete gjennom de fysiske papirene manuelt. Og i Nye Molde kommune kan man sitte i Midsund eller i Nesset og jobbe med det sammen arkivmaterialet, sier Aasen Knudsen.

Søkbart for alle

– For innbyggerne vil det bli en stor forandring, for vi tenker å gjøre hele arkivet åpent og søkbart. Dette er jo offentlige opplysninger som i utgangspunktet skal være tilgjengelig for alle, og det ønsker vi å legge bedre til rette for når vi har digitalisert det.

– Når blir arbeidet ferdig?

– Scanninga skal bli ferdig til nyttår, og så vil vi ha en etterbehandlingsprosess for å sjekke ting som er unntatt offentligheten, og forhåpentligvis kan vil legge det ut søkbart i løpet av første halvår neste år.

Han legger til at digitalisering også effektiviserer arbeidet med såkalte "meglerpakker". I dag er det noe eiendomsmeglerne bestiller og kommunen leverer manuel, nå kan det behandles digitalt og leveres på et øyeblikk.

– Når vi får lagt det ut åpent neste år, kan du sitte hjemme i sofaen og søke i arkivet, man trenger ikke fysisk møte opp her for å søke etter dokumenter, sier Aasen Knudsen.

Kan søke hjemme i sofaen og søke i arkivet

– Er dette en gavepakke til nysgjerrige moldensere?

- Hehe, det er i alle fall en gavepakke til innbyggerne, som får bedre tilgjengelighet på opplysninger.