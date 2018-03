Drømmeforhold og stor utfart på Ørskogfjellet

Nyheter

Det nye selskapet overtok anlegget fra Vestnes kommune før sesongstart. De fine forholdene har gitt selskapet en start de bare kunne drømme om, sier styreleder Marianne Lied Sæter. Driften er basert på dugnadsinnsats, og med god økonomi kan man bruke penger på vedlikehold og oppgradering. I vinterferien ble den lengste Puma-heisen satt i drift, nå er det to heiser og et familieband for de aller minste.

Det er rikelig med snø i fjellet, og nesten uansett vær i tida framover er man sikret å kunne bruke bakkene fram til over påske.

- Siste ordinære driftsdag her på Ørskogfjellet er 2. påskedag. Men det blir også åpent etter nærmere avtale noen dager etter påske, så lenge det er mulig, sier Marianne Lied Sæter.