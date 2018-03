Doblet aksjekapitalen i Romsdalen AS

Nyheter

Torsdag ettermiddag på Åndalsnes ble det holdt en ekstraordinær generalforsamling i reiseutviklingsselskapet Romsdalen AS. Bakgrunnen var ønsket om å få inn større aksjekaptial, og resultatet var at det ble nytegnet aksjer for 850.000 kroner.

Samlet aksjekapital i selskapet er nå 1.650.000 kroner. Største nye aksjonær er Rauma kommune gjennom Kraftfondet som har kjøpt aksjer for 500.000.

Ønsker flere eiere til Romsdalen AS 13 investorer skal bli til flere. Selskapet Romsdalen AS ønsker å få flere eiere når selskapet holder ny emisjon 15. mars.

Samlet har nå selskapet 19 lokale eiere. I tillegg til kommunen, Molde og Romsdal Havn IKS og NSB er de fleste sentrale reiselivsaktører i Rauma kommune medeiere i selskapet.

– Neste fase nå er å gå ut og presentere prospektet for mulige eksterne medinvestorer, sier styreleder Lars Olav Hustad i en pressemelding etter møtet.

Arbeidet skal starte umiddelbart etter påske og de første møtene er allerede avtale. Målsettingen til selskapet er å skaffe en aksjekapital på minst 4 mill. kroner fram til sommeren.

I løpet av høsten skal forretningsplanen ferdigstilles, daglig leder tilsettes og nytt styre velges med utgangspunkt i eierskapet slik det framstår etter at den siste aksjeutvidelsen er gjennomført.