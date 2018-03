Alt er klart for den store påskeutfarten i Moldemarka

Nyheter

Denne uka har vi hatt strålende sol flere dager i området vår, og mange vil nok si at påskestemninga allerede er i gang, selv om det fremdeles er ei lita uke til selve høytiden starter. I sosiale medier florerer bilder av glade voksne og barn i skiløyper og akebakker. Men bak løypene for både ski- og turgårere ligger det mange timers arbeid.

Blant dem som legger ned iherdige dugnadstimer er Moldemarkas venner. Men i år trenger de ikke å kjøre opp nye løyper til påske, siden kulda har holdt de eksisterende løypene fine. Men det betyr likevel ikke at Moldemarkas venner tar seg en velfortjent pust i bakken. Der er alltids noe som skal ordnes før den store påskeutfarten setter i gang til neste helg.

– Vi har blant annet fylt opp med masse ved i gapahuken ved Øverlandsvannet. Så nå skal det ikke bli noe problem for folk å grille og kose seg ved midtveishuken. Ellers er det kjempeflotte forhold i marka, både for folk med og uten ski på beina, sier Kåre Gjendem i Moldemarkas venner.

Gjendem forteller at gapahuken allerede er flittig i bruk.

– Både skoler og barnehager er ofte på tur oppe ved gapahuken. Det er veldig kjekt at den brukes. Derfor er det viktig for oss at det bestandig skal være ved tilgjengelig, sier han.

Gjendem håper værgudene er med oss i påskeferien.

– Blir det sånn som det har vært den siste uka, så kan det ikke bli bedre. Vi får krysse fingrene!

– For tidlig å si

De aller fleste kan nyte noen dager med fri i påska. Men hvordan blir vært?

– Det er altfor stor usikkerhet i meldingene siden det er fremdeles er langt fram i tid. Det er vanskelig å si så veldig mye så tidlig, sier vakthavende meteorolog ved værvarslinga for vestlandet, Anne Beate Skattør.

Men dem som er glad i vintersport kan glede seg over at det vil falle enda mer snø i området vårt.

– Det starter allerede sent formiddag søndag, før det kommer mer snø utover kvelden. Helt ute ved kysten er det plussgrader, og der vil snøen komme som nedbør, sier Skattør.