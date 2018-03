Listhaug overøst av blomster

Nyheter

En rekke av Sylvi Listhaugs støttespillere har sendt henne blomster, samtidig som det stormer rundt henne.

Det har ført til at Justisdepartementet fredag ettermiddag var i ferd med å fylles av blomster. Listhaug sier til NTB at hun er helt overveldet av flere hundre blomsterbuketter.

– Flere hundre blomsterbuketter med nydelige kort er kommet i dag. Jeg vil takke hver og en som har sendt meg blomster. Det betyr utrolig mye for meg, og jeg er rørt av all denne støtten. Jeg vil også takke for all støtten jeg har fått på epost, SMS, telefoner, brev, Facebook. Jeg er så glad for den støtten dere gir meg, sier hun.

– Jeg har fått blomster fra folk i hele landet, og medlemmer i andre partier, som KrF. Jeg har lest en del av kortene, og de sier så mye fint og ber meg stå på, sier Listhaug.

Initiativet om å sende blomster til ministeren startet på Facebook-siden «Slå ring om Norge», og «Norge fritt for Islam» og «Vi som støtter Sylvi Listhaug» fulgte etter.

Tirsdag skal Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag som kort og kontant lyder: «Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

Bakgrunnen er en Facebook-post der Listhaug hevder at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet vil støtte forslaget. Dermed er det Kristelig Folkeparti som avgjør om det får flertall.

Fremskrittspartiets stortingsgruppe er bedt om å være i beredskap fra klokken 15 mandag ettermiddag. Også partiets statsråder vil kunne bli innkalt til møte.