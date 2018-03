KrF avgjør Listhaugs skjebne mandag

Nyheter

Partileder Knut Arild Hareide bekrefter overfor NTB at han har innkalt landsstyret mandag.

Mistillitsforslaget mot Listhaug behandles i Stortinget tirsdag. Så langt har Ap, SV, Senterpartiet og MDG sluttet seg til mistillitsforslaget fra Rødt. Dermed avgjøres Listhaug og muligens regjeringens skjebne av KrF.

– Det er stortingsgruppen vår som har bedt om et fellesmøte med landsstyret. Møtet vil bli holdt på Stortinget mandag klokken 12, opplyser Hareide.

Det var etter at stortingsgruppen fredag diskuterte mistillitsforslaget mot Listhaug og de mulige følgene det kan få dersom KrF slutter seg til dette, at gruppen kom fram til at de ønsker å rådføre seg med landsstyret.

– Dette er en svært krevende og alvorlig sak som vi må drøfte grundig før vi tar en beslutning, sier Hareide.

