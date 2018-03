Har sjukefravær på nær ti prosent

Nyheter

Økonomidirektør Heidi Nilsen berørte mange sider av driften da hun la fram statusrapporten per februar for det nye styret, bla a sjukefraværet:

– Det er ganske høgt. I januar var det på 9,1 prosent, og i februar 9,4 prosent. Vi ser også at det er stor variasjon i hvor stort fravær som er kortere enn 16 dager, mellom ulike avdelinger, sa hun.

Som kjent får arbeidsgiver refundert lønnsutgifter for folk som er sjuke mer enn 16 dager, men betaler sjøl lønna ved fravær kortere enn dette.

Adm.dir. Espen Remme sa at noe av sjukefraværet kan man ikke gjøre noe med.

– Har man influensa, så har man det. Men fravær som skyldes psykososiale forhold, kan vi jobbe med tiltak mot, sa han.

– Kan styret bidra?

Fersk nestleder May Helen Molvær Grimstad pekte på at de ansatte er foretakets viktigste ressurs:

– Når sjukefraværet er så høgt, spør jeg meg om arbeidsgiver kan legge bedre til rette. Jeg vet at foretaket har et godt prosjekt som legger til rette for at gravide kan jobbe lenger. Men er det mer som kan gjøres, spurte hun, og nevnte stressmestring og NAV-tilskudd til tilrettelegging som eksempler.

– Det bekymringsfulle med høgt sjukefravær, er at de som er igjen, må springe enda fortere, slik at enda flere blir sjukmeldt. Så hvordan vi ta enda bedre vare på de ansatte?

Jobbglidning

Jan Arve Antonsen var også bekymret, og viste til at ansatte står på hardt for å få dagene til å gå opp. – Kan jobbglidning være en måte å lette situasjonen på, spurte han, og viste til andre sjukehus som praktiserer dette.

Jobbglidning kalles det når oppgaver overføres fra én yrkesgruppe til en annen.

Rekruttering

Blant andre utfordringer styret fikk forelagt, var vansker med å rekruttere fagfolk, særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling som Bent Høie nå kreves sterk satsing på.

Som Romsdals Budstikke skrev i torsdagens avis, er dette en utfordring i hele landet.

Styret fikk seg her forelagt flere konkrete tiltak som gjøres for å bedre rekrutteringa.