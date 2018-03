Eiksenteret har utvidet i Malmefjorden

Nyheter

MALMEFJORDEN: Eiksenteret leverer traktorer og landbruksrelatert utstyr, men også utstyr til hus- og hytteeiere. Avdelingen i Malmefjorden har ti medarbeidere fordelt på verksted, deler, butikk og salg. Verkstedet er utvidet med ny vaskehall/servicehall og et eget verksted for småmaskiner. Utvidelsen gir også plass til en egen utstillingshall for store og små maskiner både til hus og hage.

– Utvidelsen gir oss de beste forutsetninger for å yte god sørvis og følge opp våre mange kunder. Ikke minst får vi vist fram enda flere av våre produkter, sier avdelingsleder Frode Inderhaug.

De nye lokalene sto ferdig i januar. For et par uker siden var det åpningsfest med 140 kunder på gjestelista. Det ble servert både vått og tørt og det var demonstrasjon av traktorer og maskiner. Til og med en trubadur sto på menyen.

Eiksenteret Midt-Norge ble etablert som selskap 1. januar 2017 etter fusjon mellom Eiksenteret Trondheim og Eiksenteret Surnadal. Samlet omsetning var i fjor på 430 millioner.