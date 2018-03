Stortinget vedtok sterk kritikk av Listhaug

Nyheter

En samlet opposisjon stilte seg bak det såkalte daddelforslaget, som ble vedtatt torsdag kveld. Det slår fast at Listhaug offentlig har framsatt «uriktige og krenkende påstander knyttet til bekjempelse av terror i Norge.»

Etter at innpiskerne fra de ulike partiene hadde sørget for riktig styrkeforhold i salen, stemte 53 representanter for forslaget, mens 47 stemte mot.

Kritikken kommer til tross for at Listhaug gjentatte ganger ba om unnskyldning for Facebook-innlegget under debatten i Stortinget torsdag.

Bakgrunnen for kritikken er et innlegg på sin Facebook-side, der Listhaug skrev «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del». Teksten var koblet til et bilde av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia, som det viste seg at justisministeren ikke hadde rett til å bruke.

Tirsdag neste uke behandles også et mistillitsforslag mot Listhaug, framsatt av Rødt. Arbeiderpartiet og SV vil støtte forslaget.