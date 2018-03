15 millioner skal gjøre det lettere å starte for seg selv

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune er en av 54 prosjekt fra hele Europa som får tildelt millioner til prosjektet OSS (one stop shop.) Prosjektet skal forbedre gründertjenestene i fylket, og summen fylkeskommunen har blitt tildelt er på 15 millioner kroner.

– Både EU og vi satser på entreprenørskap, så her traff vi på tema i søknaden. Å skape nye jobber er viktig for alle regionene som er involvert. Derfor er prosjektet vinn vinn for alle deltakere. EU skal lære av oss, og vi skal lære av dem. Den store vinneren er gråunderen som skal få et enda bedre støtteapparat, sier regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergljot Landstad.

Prosjektet skal gå over fem år, og involverer England, Bulgaria, Spania, Slovenia, Polen og Belgia. Når det er ferdig, skal deltakerne sitte igjen med ei verktøykasse av erfaringer og en ekspertise som skal brukes til å videreutvikle gründerhjelpen.

– For oss innebærer dette en stor satsning på entreprenørskap. Vi skal bygge et komplett økosystem for den som ønsker å starte bedrift. I One Stop Shop skal gründeren finne all hjelpen han eller hun trenger i en «butikk». Vi ønsker at nystartede bedrifter skal ha lenger levetid og at flere skal starte bedrift, sier Landstad.