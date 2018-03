Havsnurp i Midsund ble Årets lærebedrift

Nyheter

Rederiet Havsnurp AS, som har tilholdssted i Midsund, er kåret til Årets lærebedrift 2017 i marin næring. Det er Marint Kompetansesenter som står bak kåringen.

– Viktig ambassadør

I sin begrunnelse skriver de blant annet at Havsnurp AS i en årrekke har «vært en positiv og viktig ambassadør for rekruttering til fiskeflåten. De har framstått og bidratt på en svært god måte både gjennom å ta inn lærlinger og elever på utplassering».

Selskapet omsatte i 2016 for drøy 28 millioner kroner og fikk et driftsresultat på over 13 millioner. Tallene for 2017 er ennå ikke offentlige. For seks år siden investerte de i en ny båt til 150 millioner kroner. I siste tilgjengelige regnskap står Havsnurp AS oppført med verdier for nærmere 200 millioner kroner.

– Fokus på kompetanse

«Marint Kompetansesenter gratulerer med en fortjent pris som årets lærebedrift. Vi setter stor pris på å kunne jobbe i lag med dere om rekruttering og kompetanse», heter det fra kompetansesenteret som har Møre og Romsdal som hovedområde.

«Det å vise lokale ungdommer og andre at det finnes muligheter i fiskeflåten er viktig. Rederiets fokus på kompetanse er samtidig et signal til neste generasjon fiskere», skriver de i sin begrunnelse.