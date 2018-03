Åttedobling av lakseeksporten til Kina i januar

Nyheter

Hovedårsaken til den voldsomme økningen i lakseeksporten til Kina er lakseavtalen som ble undertegnet i mai 2017. Protokollen som ble underskrevet, hadde til hensikt å normalisere handelsforholdet til Kina etter den kontroversielle fredspristildelingen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010 som Kina reagerte sterkt på.

Resultatene av avtalen har latt vente på seg, men fra november i fjor ble det klart at Kina igjen åpnet opp for import av norsk laks da eksportvolumet brått ble tredoblet på en måned.

Samtidig som den norske lakseeksporten til Kina øker, ble eksporten til Vietnam halvert. SSB mener vietnameserne over natten ikke har mistet sansen for norsk laks, men peker heller på at lakseavtalen med Kina trolig har ført til at norske eksportører ikke lenger trenger å sende laksen via Vietnam for å nå det kinesiske markedet.