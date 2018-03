Røkke ble avlyttet av forlagssjefen

Nyheter

Etter oppfordring fra forfatter Henrik Langeland, har Aker ASA nå valgt å trekke bokmanuset om Akers historie fra sine hjemmesider, ifølge Aftenposten.

Ville stanse boka

Boken «Eventyrerne. En fortelling om Aker i vår tid», som skulle utgis i forbindelse med Akers 175-årsjubileum, har skapt kontroverser i lengre tid. Røkke ønsket å stanse utgivelsen, men da han ikke lyktes med det svarte Aker med å legge bokmanuset ut på selskapets nettsider.

Henrik H. Langeland ble i 2014 hyret inn for å skrive jubileumsboka for Aker. Dagens Næringsliv skrev i november at samarbeidet havarerte etter uenigheter mellom forfatteren og Røkke.

I januar ble det kjent at Tiden Norsk Forlag likevel gikk videre med planene om å utgi industrikonsernets jubileumsbok mot hovedeier Kjell Inge Røkkes vilje, til tross for at Aker-ledelsen mente boken ikke holdt faglig mål.

Fredag ble imidlertid forlaget tvunget til å trekke boken fra markedet. Det skjedde etter at anmelder Bernhard Ellefsen i Morgenbladet avdekket at deler av teksten var direkte avskrift fra Wikipedia, historiske lærebøker og Store norsk leksikon.

Ble avlyttet

Hovedeier i Aker, Kjell Inge Røkke, kommer nå med krass kritikk av forlagssjefen i Tiden Norsk Forlag.

«Forlagssjef Richard Aarøs oppførsel og handlinger rundt bokutgivelsen finner jeg uetterrettelig og uetisk. Det fortalte jeg Aarø i en telefonsamtale 12. mars. Jeg ville fortelle det direkte til ham før jeg la det ut på nett,» skriver Røkke i en kommentar på Akers hjemmesider.

«Prikken over I-en i denne bokutgiverfarsen opplevde jeg fredag 9. mars – samme dag som Tiden Norsk Forlag trakk boken. Timer etter at Morgenbladets anmelder avslørte sitat- og kildejuks i boken, bekreftet Richard Aarø til Aker at han hadde gjort skjulte opptak av samtaler han har hatt med meg – på telefon og i et møte med konsernsjef Øyvind Eriksen og meg i våre kontorer. Forlagssjefen har gitt DN (Dagens Næringsliv, red. anm.) tilgang til hele eller deler av opptakene», skriver han videre. Og:

«Hvordan føles det å trykke på en opptaksknapp i det skjulte når du møter din oppdragsgiver? Til sitt forsvar svarte Aarø at det ikke var ulovlig å gjøre opptak. Det er vi enige om, men i min verden er det hinsides alle etiske og moralske grenser for anstendig oppførsel. Som jeg sa til Aarø på telefon: Jeg har ingenting å skjule – verken det du har på bånd eller mobilsvar. Det vi har skrevet og sagt, står vi for», skriver Kjell Inge Røkke.

Du kan lese hele Røkkes kommentar her.

Aker ASA har betalt Tiden og Langeland fire millioner kroner for jobben. Forfatter Henrik Langeland er sykmeldt og opplyser at han ikke vil uttale seg til Aftenposten om saken.