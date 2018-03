Nå er det straks slutt på bråket fra Sjøfronten

Nyheter

– Siste pel er rammet og peleriggen er nå under klargjøring for transport bort fra Molde. Så nå er det verste bråket og rystelsene unnagjort, informerer Arnold Askeland i Hammerø og Storvik Prosjekt AS, som har prosjektledelse for Molde kommune.

Videre vil arbeidet med steinplastring av fyllingen langs kaia bli avsluttet neste uke, og støy fra maskiner og tipping av steinmasser vil opphøre.

– Fra påske vil roen igjen senke seg over Molde, sier Askeland.

Det vil fram mot slutten av året foregå betongarbeid langs sjøfronten, noe som vil gi bedre framkommelighet for beboere og næringsdrivende langs sjøfronten. Fra slutten på 2018 og utover 2019 vil byggearbeidene bak kaia igangsettes, noe som i sin tid vil redusere framkommeligheten igjen.