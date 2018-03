Få unge forteller foreldre om slibrige meldinger på nett

Nyheter

Medietilsynets la tirsdag fram deler av sin undersøkelse om barn og medier. Den viser at stadig flere ungdommer håndterer seksuelle kommentarer ved å blokkere avsenderen. For to år siden reagerte 39 prosent av 15-16-åringer med å blokkere, mens nå ligger andelen på 64 prosent.

– Dette tyder på at flere unge reagerer, og det er bra. Likevel er det for få som sier fra til en voksen. Vi er opptatt av at foreldre og andre voksne rundt de unge må ta ansvar, og i større grad snakke med ungdommene om disse problemstillingene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet og barneombud Anne Lindboe i en felles uttalelse.

– Ikke samsvar

Medietilsynets undersøkelse viser at få foreldre kjenner til at barna deres sender nakenbilder av seg selv eller mottar ubehagelige seksuelle kommentarer på nett. Bare sju prosent av 15-16-åringene og ni prosent av 13-14-åringene fortalte foreldrene sine at de har mottatt ubehagelige seksuelle kommentarer på nett.

– Vi ser at det ikke er samsvar mellom hvor mange ungdommer som har delt nakenbilder eller fått seksuelle kommentarer og hvor mange foreldre som vet at barna deres har opplevd dette. Foreldre må ta et større ansvar, mener Velsand og Lindboe.

Ungdom sier de er engstelige for foreldrenes reaksjoner og redde for å bli fratatt mobilen.

– De ønsker foreldre som ikke overreagerer, understreker Lindboe.

Gutta gjør ikke noe

Medietilsynets rapport viser forskjeller på jenter og gutter. Jenter opplever oftere press til å dele nakenbilder og er mer utsatt for å få krenkende kommentarer.

– Jentene gjør i større grad noe med det, mens gutta sier de ikke bryr seg og ikke gjør noe med det, så både i hva de opplever og hvordan de håndterer det, er det en forskjell. Vi vet for lite om hvorfor, sier Velsand til NTB.

Hele 63 prosent av gutta svarte at de ikke brydde seg om kommentarene de fikk. Barneombudet, som intervjuet ungdommer til en annen rapport om temaet, mener imidlertid det ikke er så enkelt.

– Våre erfaringer er at gutter forventes å tåle mer, men jeg tror ikke det betyr innerst inne at de syns det er greit. Vi opplever at gutter syns det er urimelig at det skal være en forskjell, sier Lindboe til NTB.

– Hadde ikke brydd meg

Men de to tiendeklasseguttene Szczepan Oklecinski og David Damshara fra Knapstad skole i Hobøl er uenige.

– Om jeg hadde fått en seksuell kommentar så er jeg ikke sikker på om jeg hadde brydd meg så mye, sier Oklescinski.

De to var til stede da Medietilsynets og Barneombudets rapporter ble presentert for en sal full av helsesøstre og andre som jobber med temaet ungdom og sex.

– Det er et vanskelig spørsmål om det er guttene som tar det for useriøst eller jentene som overreagerer. Det vet jeg ikke, sier David Damshara.

Både han og kameraten mener ungdom trenger mer kunnskap, blant annet om hva som er lov.

– Jenter mer utsatt

På tirsdagens seminar var også Bjørn-Erik Ludvigsen fra Kripos til stede. Han presenterte skremmende eksempler fra politiets arbeid. I en sak hadde en mann begått nettovergrep mot over hundre jenter, men ingen av dem hadde sagt fra til foreldrene.

– Jenter er mye mer utsatt for disse tingene enn det gutter er, sier politioverbetjenten.

– Gutter har kanskje en tendens til å riste av seg ting litt lettere. Men når det er sagt så er det en absolutt majoritet av jenter i overgrepsmateriale som seksualiserer barn, påpeker han.

Etter å ha talt til en forsamling i hovedsak bestående av kvinner, medgir han at han ønsker at flere menn jobber med temaet.

– På dette og mange andre felt tror jeg man trenger innspill fra begge kjønn for å kunne håndtere problemet, sier han.