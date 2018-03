Væpnet politi rykka ut til trusselsituasjon i Ålesund

Nyheter

(Sunnmørsposten): En rekke bevæpnede politifolk og politiets panserede kjøretøy har rykka ut til det som omtales som en trusselsituasjon i Ålesund sentrum mandag.

Bakgrunnen for aksjonen var at politiet fikk melding om at en mann skal ha truet en annen mann.

– Vi har kontroll på personene som skal ha vært involvert i dette, forteller operasjonsleder Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt til Sunnmørsposten ved 11.30-tida.

Etter det Sunnmørsposten kjenner til skal en mann ha blitt slått med balltre. Ved 12-tida kunne imidlertid ikke politi bekrefte dette.

En mann som er mistenkt å være gjerningspersonen, ble pågrepet av politiet etter hendelsen.

Sunnmørspostens reporter på stedet melder klokka 11.50 at en mann blir fraktet vekk i ambulanse.

– Foreløpig er det litt uklart hva som egentlig har skjedd, men vi har kontroll både på mannen som skal ha blitt truet, og han som skal ha stått bak truslene, forteller Reite.

Det er blitt søkt med hund i nærområdet, men etter det Sunnmørsposten har fått opplyst er gjerningsmannen pågrepet.

Politiet er foreløpig i en innledende fase av etterforskningen. Det er blitt søkt med hund i nærområdet, men politiet mener at de har kontroll på personene som har vært involvert i hendelsen.

– Vi kan foreløpig ikke utelukke at det har vært flere personer involvert, men vi har ikke noe konkret grunnlag for å tro det, forteller Reite til Sunnmørsposten ved 12.10-tida.

Vår reporter på stedet melder om at det handler om en større utrykning, tre ambulanser og 10-15 bevæpna politifolk er på stedet.

Det ser ut til aksjonen pågår på to forskjellige adresser i Skaregata.

Saka oppdateres

Saka var først publisert hos Sunnmørsposten.