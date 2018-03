Nyheter

I et brev til leserne skriver Bild at avisen erkjenner at mange kvinner fant nakenbildene provoserende og nedlatende. Så nå blir det slutt på egenproduksjon av slike bilder.

Det betyr ikke nødvendigvis at alle avkledde kvinner forsvinner. Bild forbeholder seg retten til å trykke kjente nakenbilder «som tyskere flest snakker om», men avisen vil altså ikke selv stå for fotograferingen.

De nakne damene ble i 2012 fordrevet fra forsiden til innsiden av avisen.