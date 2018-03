Fire pågrepet – politiet bekrefter bruk av kniv

Nyheter

(Sunnmørsposten): I 11-tida mandag rykka en rekke bevæpna politifolk og politiets pansrede kjøretøy ut til det som skal ha vært en trusselsituasjon i sentrum. Flere ambulanser rykka også ut.

Melding om trusler/tvang

Politiet aksjonerte etter å ha fått melding om at en mann skal ha blitt utsatt for trusler/tvang i en leilighet i sentrum, hvor det skal ha blitt benytta våpen.

– Mannen sjøl meldte fra til politiet, politiet rykket ut og fant ham i nabolaget, sier jourhavende politiadvokat Mathias Häber.

Politiet pågrep ytterligere en mann på den nevnte adressa.

Brukt kniv

De to involverte, som begge er i 20-åra, blei kjørt til sjukehuset.

– Begge to skal ha vært utsatt for noe. Når det gjelder alvorlighetsgraden på skadene, så ser det ikke ut som om noen av dem er påført omfattende skader, så vidt jeg kjenner til nå, sa Häber mandag kveld.

De to var da fremdeles på sjukehus, og politiet hadde ikke tatt noe formelt avhør av dem.

Ifølge politiet skal det ha blitt nevnt at det var brukt ulike typer våpen i trusselsituasjonen.

– Det skal ha vært snakk om ulike typer våpen. Detvi kan bekrefte er at det i alle fall har værten kniv inne i bildet, sier Häber.

– Men jeg kan ikke fastslå at det er oppstått stikkskader. Det vil vi få fra sjukehuset etter hvert.

Ny aksjon – på jakt etter våpen

Klokka 14 aksjonerte politiet på nytt, denne gang på Aspøya.

Sunnmørspostens reporter observerte at politiet først tok seg inn i en leilighet med rambukk. De forlot stedet, tilsynelatende uten å ha gjort funn eller pågripelser. Kort tid etterpå aksjonerte de på en ny adresse og pågrep to personer.

Bakgrunnen var at en bil ble observert i nærheten av åstedet for den forrige

– Personer i bilen skal ha plukket opp noe fra gata i nærheten av dette stedet. Ettersom det ble opplyst at det skal ha blitt brukt våpen i denne trusselsituasjonen, ville politiet undersøke dette nærmere, sa operasjonsleder Arild Reite tidligere mandag.

Kjenner ikke bakgrunn for hendelsen

Politiadvokat Häber bekrefter at to personer er pågrepet.

– To personer blei pågrepet, som vi mener har en tilknytning til hendelsen. De to er sikta i saka. Jeg vil ikke si så mye mer av hensyn til etterforskningen, sier Häber.

De to skal mandag kveld bli avhørt av politiet. Det er ikke klart om politiet har gjort noen beslag av våpen.

– Er hendelsene knytta til narkotikakriminalitet?

– Jeg er her og nå ikke kjent med bakgrunnen for hendelsen. Men vi har kjennskap til de involverte fra tidligere, sier politiadvokaten.

Han kjenner ikke til noen sammenheng mellom mandagens aksjoner og Brunholmen-drapet.

– Per nå er politiet ikke kjent med noen slik sammenheng. Vi vet ennå ikke bakgrunnen for hendelsen, all den tid vi ikke har fått avhørt de involverte.

Det var Sunnmørsposten som første hadde saken.