Kjølmoen fortsetter som leder for Møre og Romsdal Ap

Årsmøtet i Møre og Romsdal Arbeiderparti har vært samlet i Molde i helga, og har valgt nytt styre.

Valgene ble gjennomført slik valgkomiteen hadde foreslått, opplyser Egil T. Ekhaugen, fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Her er resultatet:

Leder – (ikke på valg): Per Vidar Kjølmoen, Rauma

Nestleder – (ikke på valg): Berit Tønnesen, Kristiansund

Studieleder - velges for 2 år: Ottar Jan Løvoll,Vanylven

Styremedlem - velges for 2 år: Siv Katrin Ulla, Ålesund

Styremedlem - velges for 2 år: Ståle Refstie, Sunndal

Styremedlem - velges for 2 år: Hege Karina Bøe, Molde

Styremedlem - (ikke på valg): Roger Osen, Smøla

Styremedlem - (ikke på valg): Eva Hove, Stordal

Styremedlem - (ikke på valg): Audhild Mork, Aukra

En representant oppnevnes av AUF

Leder av kvinnenettverket: (velges blant fylkespartiets styre) Eva Hove, Stordal

Distriktsopprør mot at EU skal få bestemme mer over vannkrafta -Må ikke gi fra oss kraftressursene – Folk i distriktene godtar ikke at Norge skal gi fra seg råderetten over våre egne kraftressurser, sier Ståle Refstie som fronter Arbeiderpartiet i Møre og Romsdals kamp mot at EU skal bestemme hvordan strømmen skal flyte.

Ekhaugen opplyser at årsmøtet gjorde følgende vedtak:

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil arbeide for at barneskulen (1-10) skal vere heildagskule i Noreg.

Møre og Romsdal Arbeiderparti reagerer på regjeringas økonomiske prioriteringer der store skattekutt går til dem som tjener mest, samtidig som ulike grupper, som kronisk syke, mister ytelser. Norge trenger en mer solidarisk politikk.

Norsk arbeidsliv treng dyktige fagfolk! Fleire tusen elevar i vidaregåandeopplæring får ikkje læreplassar!

Møre og Romsdal Arbeiderparti krev at regjeringa tar på alvor den vanskelege situasjonen mange elevar i vidaregåande skule har.

– Vi må tørre å si hva vi egentlig mener om ny oljeleting, sier Erik Kursetgjerde (Ap) Taler Jonas midt imot Glem konsekvensutredning av oljefeltene utafor Lofoten, Vesterålen og Senja! Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal taler partileder Jonas Gahr Støre midt imot.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil at flere distriktskommuner i Møre og Romsdal skal få en lavere arbeidsgiveravgift enn i dag. Dette vil være et viktig virkemiddel for å styrke det enkelte lokalsamfunn og næringslivet i kommunene ved å trygge og skape flere arbeidsplasser. Dagens inndeling bør gjennomgås der en identifiserer og senere jobber for hvilke kommuner i fylket som bør få en lavere arbeidsgiveravgift.

Arbeidarpartiet må kjempe meir og vere endå meir tydeleg på at yrkesfagutdanning må verdsettast høgare som kvalifikasjon. Vi må vere på golvet saman med dei som bygg Noreg.

Møre og Romsdal Arbeiderparti ønsker kartlegging av bruk av forurensende plastrør i oppdrettsnæringen og andre næringer som opererer i naturen.

Møre og Romsdal Arbeiderparti ønsker å omstille bruk av forurensende materialer til ikke-forurensende materialer i oppdrettsnæringen.

Møre og Romsdal ønsker et lovfestet vern av matjord og at det settes en nullvisjon om nedbygging av matjord til annet enn jordbruksformål. Ved uunngåelig nedbygging av matjord skal to mål oppdyrking erstatte et mål nedbygd matjord.

Møre og Romsdal Arbeiderparti mener Atlanterhavsparken bør få Nasjonal marin formidlingsstatus. Det er en stor oppgave både å formidle kunnskap og å skape forståelse av livet i havet, samt vise forvaltningen av våre marine ressurser i et bærekraftig perspektiv.

Det er på tide at vi får et nasjonalt akvarium i Norge – og da er Atlanterhavsparken som allerede har tatt undertittelen som «det Norske Akvariet» et riktig valg.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil arbeide for; At det tidlig i denne planperioden for Helse Møre og Romsdal HF, må etableres PCI (utblokking etter hjerteinfarkt) i Ålesund.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil arbeide for; at det tidlig i denne planperioden for Helse Møre og Romsdal HF, må det utrede mulighetene for å etablere PET/CT for avansert billedundersøkelse i Ålesund.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil arbeide for større lokal handlefrihet i valg av barnehager og selskapsform, slik at kommuner selv kan velge mellom kommunale og ideelle virksomhet framfor kommersielle aktører.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil aktivt arbeide for ein snarleg utbetring av Eksportvegen E-136.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil aktivt arbeide for ei betre tilpassing av ferjetilbodet over Romsdalsfjorden.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil ta initiativ til en ny vurdering av studiefinansieringa med sikte på å få 12 månaders studiefinansiering. Studiestøtten må også øke tilsvarende i samråd med dette.

Møre og Romsdal Arbeiderparti ønsker å reformere og redusere statsapparatet/direktoratene for å styrke kommuneøkonomien og det offentlige tjenestetilbudet nær folk.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil arbeide for å innføre ordning med et daglig sunt brødmåltid i grunnskolen.

Møre og Romsdal Arbeiderparti kan ikke akseptere at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser, eller råderett over bygging av kraftkabler, til EU’s energibyrå ACER. Norge må ha råderett over egne kraftressurser.

Derfor ber vi Arbeiderpartiets Stortingsgruppe si nei til regjeringens forslag om myndighetsoverføring til EUs energibyrå ACER.

Møre og Romsdal Arbeiderparti krever at kraftselskap med under 100.000 kunder skal unntas fra kravet om funksjonelt skille i tråd med lovgivningen i EU. Redd lokale arbeidsplasser - skrot det funksjonelle skillet.

Møre og Romsdal Arbeiderparti skal arbeide for at dei vidaregåande skulane i fylket, der elevgrunnlaget er til stades, kan tilby 2-årleg fulltids vg1 utdanningsprogram for framandspråklege med vaksenrett. Tilbodet skal vere på fulltid og innehalde norskopplæring ut over det som eit vanleg vg1 tilbod inneheld. Norskopplæringa kan gjennomførast på skulen, vaksenopplæringa eller ute på ein praksisplass.

Møre og Romsdal Arbeiderparti skal arbeide for at regional stat/statlige etater blir inndelt i tråd med den vedtatte regioninndelingen.

Ved tilførsel av arbeidsplasser knyttet til regional stat/statlige etater skal Kristiansundsregionen prioriteres.

Møre og Romsdal Arbeiderparti ønsker forbod mot mikroplast i tannpasta og kosmetikk.

Møre og Romsdal Arbeiderparti krever at det nå bevilges penger over statsbudsjettet til bygging nytt soningssenter på Digernes i Skodje. Det skal også legges til rette for bygging av kvinnefengsel i Sunndal.

Møre og Romsdal AP støtter vern av Mørebankene som er definert sårbare oppdatert forvaltningsplan vedtatt i april 2017.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil at det skal bevilges mer penger til forskning på kvinnehelse og på medisinske tilstander knyttet opp mot kjønn.

Nei til konsekvensutredning Lofoten, Vesterålen og Senja til petroleums virksomhet i stortingsperioden 2017 – 2021.

Årsmøtet i Møre og Romsdal Ap godkjenner at Rindal Ap overføres til Trøndelag Ap fra 9. april 2018.

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil hindre profitt på velferd, og konkret utfase kommersielle aktørar i barnevernet. Denne velferdstenesta, finansiert av det offentlege, skal drivast i offentleg og ideell regi.

Vi vil også hindre at kommersielle selskap tar ut gevinst frå barnehagedrifta, og ønskjer eit strengare regelverk for å rydde opp i dette.

For andre velferdstjenester skal det setjast ned eit offentleg utvalg som ser på pengestraumen, om midlane går til velferd eller gevinst til private kommersielle aktørar. Utvalget skal foreslå nødvendige tiltak for å hindre slik uttak av gevinst. Målet er at fellesskapet sine midlar skal gå til felles velferdstjenester.