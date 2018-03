– Det verken bør bli eller vil bli en grensejustering

Nyheter

ANGVIK/FLEMMA: Det er ingen grenser for engasjementet i saken om en eventuell grensejustering i Gjemnes. Nylig sa formannskapet blankt nei til grensejustering, der altså Angvik, Flemma, Fagerlia og Osmarka kan bli en del av storkommunen Molde, hvis Angvik bygdelag får ønsket sitt oppfylt. Tirsdag skal kommunestyret i Gjemnes behandle saken. Det er ventet et klart «nei» også derfra. Fylkesmannen sin innstilling til departementet kommer mot slutten av måneden.

Ikke uenig i Molde, men...

Romsdals Budstikke dro på reportaasjetur til Indre Gjemnes i solsteiken på lørdag. Første stopp var på Osmarka, nærmere bestemt på Heggem. Høyt oppe på sin hest traff vi Miriam Fostervoll Flemmen.

– Jeg er ikke uenig i at vi skal bli en del av Molde, men hadde da ønsket at det gjelder hele kommunen, ikke bare bygdene det nå er snakk om. Det er litt feil at Indre Gjemnes skal splitte hele kommunen, det vil ødelegge Gjemnes som kommune. Så dette er en veldig vanskelig sak. For meg personlig er det mest lettvint og mest fornuftig å høre til Molde kommune, men jeg vil ikke at denne aksjonen skal ødelegge Gjemnes som kommune, sier Miriam.

Greier seg ikke i lengden

Hun har inntrykk av at det er mange som tenker det samme. At det er mange som ikke greier å bli helt enig med seg sjøl. Og så tror hun at det er veldig delte meninger blant folk.

Det ble også vårt inntrykk etter rundturen på lørdag. Britt Tretnes fra Heggem, innflytter fra Fræna, tror uansett ikke at lille Gjemnes kan bestå som egen kommune i så veldig mange år.

– Egentlig har jeg vel ikke stemmerett, siden det er så kort tid siden jeg flyttet hit. Men jeg har forståelse for ønsket om å tilhøre Molde. Jeg tror ikke Gjemnes greier seg alene i lengden uansett. Dette er for øvrig et veldig vanskelig spørsmål, sier Britt.

Lise Jørgensen bor på Osmarka, men kommer egentlig

fra Molde. Og hun mener at Molde er det beste alternativet for bygdene i Indre Gjemnes.

– Men egentlig er det kanskje mer hipp som happ. Minuset med Gjemnes er at det er så dyrt med kommunale avgifter og eiendomsskatt. Jeg betaler 6500 i året bare i eiendomsskatt, for ei lita leilighet på Osmarka. Slike avgifter tar jo luven av folk, mener Lise.

Flemma er delt

Liv Jorunn Flemmen er på jobb i Angvik denne lørdagen. Hun er leder i Flemma bygdelag. Og rapporterer om ei bygd der man er delt i synet på om Flemma bør bryte ut eller ei.

– Både i styret vårt og i bygda er vi delt. Noen mener at vi fortsatt skal tilhøre Gjemnes, andre går for Molde-alternativet. Hvilken leir som har flertall i Flemma vet jeg egentlig ikke. I Fagerlia er det derimot nesten unison oppslutning om Gjemnes kommune, sier hun.

Vil ødelegge Gjemnes

– Privat mener jeg at bygdene i indre del av kommunen absolutt må bli i Gjemnes. Hvis noen skal bryte ut må vi gjøre det samlet. Hvis det blir grensejustering så ryker hele kommunen, da ødelegger Indre Gjemnes for kommunens eksistens. Det er det ingen tvil om. Jeg er født og oppvokst i Gjemnes og jeg har det bra i denne kommunen. Jeg tror ikke at det blir grensejustering, det er min klare magefølelse, sier Liv Jorunn Flemmen til Romsdals Budstikke.

Utenfor Bunnpris i Angvik treffer vi på Eldar Heggem, som bor på Osmarka. Han er av en annen oppfatning.

Helt klart Molde

– Molde, så klart! Det er ingen grunn til at Indre Gjemnes skal fortsette å være en del av Gjemnes kommune. Det er ikke vanskelig å overbevise meg. Tilbudene i Gjemnes er dyre og dårlige. De har ingen plan for å styrke utkantene. Gjemnes er vel omtrent dyrest i Norge på kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vi har ingenting å tape på å gå til Molde. Men jeg vet at det er veldig delte meninger om dette blant folk, sier Eldar Heggem.

Han tror det er helt åpent om det blir grensejustering eller ikke. Vi kjører videre til Fagerlia. Der er det ikke helt åpent. Bygdefolket er klinkende klar på at de fortsatt vil tilhøre dagens Gjemnes kommune.

– Det er ikke så mange husstandene her i bygda, så jeg vet med sikkerhet at det her er omtrent unison enighet om Gjemnes. Hvis vi plutselig blir Moldes bakgård eller utkant, så er jeg redd for at vi blir mer overlatt til oss sjøl. Gjemnes er en liten og god kommune. For skoler og barnehager i de små bygdene er det nok klart best at vi fortsetter som i dag, sier maskinfører Ola Hoven Fagerlie (28).