Spår bedre tider i fylket

Nyheter

Han slår fast at det er gode økonomiske utsikter for fylket.

Konjunkturanalysen ble presentert under Sparebanken Møres arrangement «Børs og bacalao» i Ålesund torsdag kveld. Analysen er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Sparebanken Møre, og inneholder anslag for årene 2018 og 2019. Dette er den mest omfattende analysen som blir gjort av de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal.

Lavere ledighet

Analysen viser at det ligger an til oppgang både i produksjon og sysselsetting framover. Som følge av dette vil ledigheten falle ytterligere.

Byråets anslag indikerer en oppgang i sysselsettinga i år og neste år på totalt 2.800 personer. Med en oppgang i arbeidsstyrken, som er summen av de sysselsatte og de som er arbeidsledige, på 2.100 personer, innebærer dette at ledigheten vil falle med 700 personer i perioden.

Industrien vokser

– Oppgangen vil finne sted innenfor de fleste næringer og bransjer. I industrien er det særlig produksjon av konsumvarer, skip og plattformer og kraftkrevende industri som vil stige, sier Inge Furre.

– For markedsrettet tjenesteyting, som er all tjenesteyting på fastlandet utenom offentlig sektor, vil produksjonen øke sterkest innenfor varehandel, forretningsmessig tjenesteyting, finansiell tjenesteyting, omsetning og drift av boliger og samferdsel. Videre ligger det an til høyere aktivitet innenfor bygg og anlegg samt fiskeoppdrett og fiske og fangst, sier Inge Furre.

Noe lavere

Også innenfor offentlig forvaltning vil produksjon, sysselsetting og investeringer øke. Økninga vil særlig skje innenfor helse og sosialtjenester, undervisning og administrasjon. Veksten i sysselsettinga blir imidlertid ikke like sterk som tidligere.

– Dette må sees i sammenheng med at vekstutsiktene for norsk sjeføkonom er blitt bedre. Dermed er behovet for en ekspansiv finanspolitikk, dvs. en finanspolitikk som bidrar til økt vekst, blitt mindre, sier Inge Furre.