Over fjellet for 50. gang

Nyheter

Fannefjellsløpet startet på Hjelset for første gang den 7. april 1940. Den gangen var det ikke bare med ski på beina – løpet hadde også innlagt skyteøvelser med ti skudd for hver deltaker på Skaret. Hvert treff reduserte den anvendte langrennstida til utøverne. Undervegs fikk løperne servert suppe av lottene

Dagen før krigen

Føret var ikke det beste i 1940, slik det også har vært i mange år siden. Men problemet var ikke at det var for lite snø, problemet var at det var så mye snø at de som gikk først, måtte brøyte løype og sjølsagt tapte mye tid på det. Flere løpere kom seg ikke til mål på grunn av det tunge føret under den første utgaven av Fannefjellsløpet. Målgangen var i Molde og det var premieutdeling på skoleplassen etter det 33 kilometer lange løpet.

Den 8. april 1940 omtalte Romsdals Budstikke løpet, og hadde også resultatlista på trykk. Dagen etter sto nyheten om at tyskerne angrep Norge på trykk i avisa.

Årlig siden 1968

Anne Sigrun Gujord Andreassen har vært en del av Fannefjellsløpet siden 1981. Hun har aldri sjøl gått skirennet, men vært trofast i arrangementsstaben siden første gang.

– Etter det ble arrangert første gangen, kom jo krigen. Men det var Fannefjellsløp både i 1947, 1949 og 1950. Etter det ble det en pause før det på nytt ble arrangert i 1968. Siden den gangen har det gått årlig med noen unntak på grunn av snømangelen, forteller hun.

I 1968 fikk kvinner for første gang delta, men rennet ble noe avkortet. Ryddearbeidet langs løypa var svært krevende og målgangen ble på Skaret. Fra 1969 var hele løypa klar i hele sin lengde fra Hjelset til Molde.

Skirenn for alle

Fannefjellsløpet har alltid vært et renn både for eliten og mosjonistene. Det er for kvinner og menn – unge og gamle. Hvor mange som stiller til start hvert år, vet man ikke før selve renndagen.

– Det er bare eliteløperne som blir påmeldt på forhånd. Ellers kan alle som ønsker komme å få seg et startnummer før rennet, forteller hun.

Ved det første Fannefjellsløpet i 1940 satte Petter Pettersson jr. opp en vandrepokal. Den som vant rennet to ganger, skulle få pokalen til odel og eie. I 1975 skjedde dette. Kristian Norman hadde vunnet rennet tidligere, og tok seg tjuvperm fra Garden for å bli med på rennet. Med beste tid i 1975 sikret han seg Petter Petterssons vandrepokal.

Ulike stilarter

Tradisjonelt er Fannefjellsløpet 33 kilometer langt, og skal gå fra Hjelset til byen. Men den tradisjonen har ikke blitt holdt.

– Det har vært forskjellige målganger og startsteder opp gjennom åra. Den første målgangen var vel i Molde sentrum, men det har vært innkomster og start både på Nonsmyra og i Jensgurilia, forteller hun.

Fannefjellsløpet foregår i klassisk stil, men de har også prøvd andre varianter.

– Det var et år hvor løperne kunne velge om de ville gå klassisk eller fristil, men det ble ingen suksess. Det krever veldig mye av løypene, forteller hun.

Forskjellig start og målgang

Flere foreninger på arrangørsida har gjorde også at start og mål var forskjellige steder.

– Fra 1968 kom M.O.I. og Rival med på arrangørsida. Da ble det vanlig at annethvert år skulle løpet starte i Molde eller Hjelset, forteller Gujord Andreassen.

Det har også vært forskjellige traseer. Men i de seinere åra har målgangen alltid vært på Hjelset.

– I enkelte år med lite snø har rennet også bare gått på Skaret, men det blir liksom ikke det samme. Da er det jo ikke et Fannefjellsløp. Etter de andre klubbene trakk seg ut, har det vært naturlig å ha målgangen på Hjelset og starten på Skaret, forteller hun.

Stort bakkemannskap

Snø er viktig for at et skirenn skal kunne gå normalt. For Fannefjellsløpet har mangelen på snø ofte laget problem.

– I 1981 var det start i byen, og jeg husker at jeg skulle selge startnummer på Idrettens hus. Jeg gikk opp fra byen og regnet plasket ned. Likevel hadde folk godt humør og utrolig mange ville gå rennet, forteller hun.

Å få til et fungerende løypenett fra Hjelset til byen krever mange frivillige langs løypa.

– Det har jeg i hvert fall erfart. At et skirenn krever et stort bakkemannskap. Det hadde ikke vært mulig å arrangere uten alle som stiller opp frivillig. Det er drikkestasjoner langs løypa, vegkryssing, registrering før og etter løpet og så videre. Dessuten har mange gjort et voldsomt arbeid med å gjøre det mulig å gå de åra det har vært lite snø, forteller hun.

Ønsker flere påmeldte

Mange eliteløpere har prøvd seg i Fannefjellsløpet. Likevel er det denne gruppa Gujord Andreassen bekymrer seg mest for i framtida.

– Rekrutteringa på dem som går på tid, er bekymringsfull. Og sjølsagt ønsker vi å ha med flere damer også, sier hun.

Hvor mange som stiller til start, vet hun ikke før lørdag morgen.

– Vi åpner rennkontoret på Skaret klokka 09.00 så får vi se. Rennet starter klokka 9.30, men det gjelder jo først og fremst eliteløperne. Det er fullt mulig å starte seinere, sier hun.

Gradvis nedgang

Siden hun begynte i 1981 har deltakerantallet gått gradvis nedover. På slutten av 1970-tallet var det over 500 som gikk Fannefjellsløpet, i 2016 gikk 147 løpere over fjellet til Hjelset.

– Det blir spennende å se hvor mange som kommer. Men jeg håper jo at langrenn er på veg opp igjen. Det viktigste er at folk kommer seg ut og prøver skia, sier hun.

Fannefjellsløpet har fast premiering for antall deltakelser i rennet.

– Det deles ut en bronsenål når du deltar for første gang, en sølvnål til dem som går sitt femte løp og en gulløp ved ti deltakelser, forteller hun.

Fannefjellkonge og dronning

Til helgas konkurranse kan det også deles ut en ny utmerkelse.

– Fannefjell-kongen var i mange år Jan Bredeli fra Isfjorden. I 2010 gikk han over fjellet for 40. gang. Men i år kan Bjørn Malme gå sitt 45. Fannefjellsløp. Slike som ham, er de som imponerer meg mest. Det er mange som har gått løpet bare én gang, men enkelte kommer igjen år etter år. Etter så lang tid kjenner jeg igjen de fleste ansiktene, forteller hun.

Hovedpersonen sjøl har blitt 76 år, og garanterer at han stiller til start, sjøl om han ikke er helt sikker på hvor mange ganger han har gått.

– Nå, dagen før, har jeg ikke noen annen plan enn å gå løpet. Jeg har vel gått over 40 så vidt jeg vet, men akkurat hvor mange er jeg usikker på. Første gang var i april 1968 for 50 år siden i hvert fall. Det er «kjøle» hvor tida går, sier Bjørn Malme sjøl.

Det finnes også kvinner som ligger høgt opp på lista over antall deltakelser.

– Liv Hoel Vaaje er Fannefjell-dronningen. I 2009 ble hun første kvinne 30 ganger over fjellet, forteller Gujord Andreassen.

Fantastiske løyper

Til lørdagens renn skal ikke snømangel ikke noe problem for arrangøren.

– Nei, det har vært en fantastisk vinter. Nå sier værmeldingene at det kan komme litt snø under rennet, men løypene skal være helt fantastiske hele vegen til Hjelset. Nytt av året er at løpet går på lørdag, forteller Anne Sigrun Gujord Andreassen.

Hun håper så mange som mulig tar turen til det tradisjonsrike rennet.

Kilder: Byhistoriker Ola Gjendem har bidratt til denne artikkelen, og bistått Romsdals Budstikke i arbeidet.

M.O.I. – 100 år for idrett og friluftsliv, Olav Arild Abrahamsen.

www.hjelsetfram.no