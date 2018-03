Gjelsten sponser rideklubb med millioner

Nyheter

Finansmannen Bjørn Rune Gjelsten er kjent som en av MFKs viktigste støttespillere sammen med Kjell Inge Røkke. Nå sponser han Drammen og Omegn Rideklubb med fem millioner kroner. Pengene skal gå til å ruste opp klubbens anlegg på Linnesvollen i Lier kommune. Det skal bygges ny stor internasjonal ridebane med oppvarmingsbane og servicefasiliteter.

Dattera medlem

– Dette er et historisk stort og kraftig løft for norsk ryttersport, sier presidenten i Norges Rytterforbund, Tore Sannum i en pressmelding. – Vi opplever her at en generøs person med tilknytning til vår sport bidrar med en stor gave.

Bjørn Rune Gjelsten, som er tilknyttet ryttersporten gjennom sin datter Ingrid, gir datterens klubb en gave på fem millioner kroner. Gjelsten har en visjon om å videreutvikle klubbens ridesenter på Linnesvollen til internasjonal standard til glede for hele Rytter-Norge.

Norges Rytterforbund bidrar til oppgraderingen med én million kroner.

Motivert til å hjelpe

– Det er veldig motiverende for meg at rytterforbundet har mulighet til å støtte dette prosjektet, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– Min visjon er å videreutvikle et anlegg som holder internasjonal standard, til glede for hele hestesportsmiljøet i Norge, sier Gjelsten ifølge pressemeldeing.