Den som tier samtykker ikke

Norske Kvinners Sanitetsforening startet i 2016 kampanjen «ja betyr ja». I flere 8.-marstog har vi sett paroler som sier «nei bety nei». Er ikke dette det samme? Tenk litt over det, det er faktisk en stor forskjell her.

Dette med samtykke som har vært debattert heftig i etterkant av #metoo sitt inntog, hva betyr det egentlig? Svenskene som ofte tar debattene litt lengre enn oss nordkvinner har til og med foreslått en lov som skal regulere dette med samtykke.

Siden det nå ser ut til at det er en del personer der ute, også i Norge, som ikke er så opptatt av dette eksplisitte samtykket, kanskje vi skal se litt på hva vi blir opplært til? Hvor kommer holdningene fra som sier at bare mannen er sterk nok, insisterende nok, utholdende nok, så skal du se at samtykke ikke er så fryktelig nøye?

Et lite glimt inn i underholdningens verden kan gi oss noen pekepinner på hvordan vi fra ganske så ung alder blir opplært og utsatt for påvirkning.

Ut fra det jeg har forstått av eventyret ga ikke Tornerose sitt samtykke til å bli kysset av prinsen. Hadde du likt å bli vekket opp fra dyp søvn av at en vilt fremmed person presset sine lepper mot dine? Neppe.

(For ikke å nevne at i originalfortellingen om Tornerose så var det snakk adskillig verre handlinger enn «bare» et kyss.)

Og alle de norske folkekjære eventyrene om Askeladden, hvor han etter å ha bestått en rekke prøver og utfordringer ender opp med å få prinsessen og halve kongeriket. Tvangsekteskap kalles det i dag. Prinsessen skal målbindes, ikke komme med egne meninger.

I en bloggpost på fairplayforwomen.com nevnes en rekke andre kjente filmer og mannlige helter som helt klart ikke har skjønt dette med samtykke. Han Solo, Indiana Jones, James Bond, Zorro, alle eksempler menn som bruker taktikken «Assault Them Until They Love You».

Til og med i animasjonsfilmen Rottatouille går Colette fra en tilstand der hun vurderer pepperspray til å få stjerner i øynene av forelskelse.

Så kanskje det ikke er så rart at mange gutter og menn ikke har skjønt dette med samtykke. Jentene skal være litt hard-to-get, de vil det jo innerst inne.

Jeg tror ikke vi skal legge skylden på Askeladden for alle de historiene vi har hørt om i forbindelse med #metoo, men vi må alle åpne øynene våre og være villig til å se signalene som insinuerer at fravær av nei betyr det samme som ja. Vi må snakke om grensesetting og respekt for andres grenser. Også prince Charming må lære at den som tier samtykker ikke.

Gratulerer med Den Internasjonale Kvinnedagen!

Hege Karina Bøe

Kvinnekontakt i Molde Arbeiderparti

