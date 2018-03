– Ekstremt farlig å krysse Silsetvatnet framover

Nyheter

– Vi har tappet ned noe av vannet og skal tappe det helt ned. Folk må begynne å passe seg allerede i dag, sier Geir Blakstad, produksjonssjef for vannkraft i Istad Kraft, til Romsdals Budstikke.

– Vi kommer til å sette opp ekstra skilt som advarer folk, men vil også oppmuntre til å varsle hverandre dersom man ser at noen opptrer farefullt, fortsetter Blakstad.

– Følg oppkjørte spor utenom

Det som skjer under nedtappingen, er at isen gir etter og vil henge et stykke over vannflata. Dette er ekstra vanskelig å se når det ligger snø på vannet.

– Grunnen til at det er ekstremt farlig å krysse Silsetvatnet nå, er at isen kan henge langt over vannoverflata. Hvis man da går gjennom isen, er det umulig å komme seg opp, sier Blakstad.

– Følg derfor oppkjørte skispor, og gå for all del ikke over Silsetvatnet. Det er livsfarlig, understreker Blakstad.

Tapper ut 12 mill. kubikk

Det er i forbindelse med en ekstraordinær nedtapping av Silsetvatnet at hele 12 millioner kubikkmeter vann skal tappes ut. Nedtappingen er i gang, som betyr at det allerede nå er mindre vann nå enn normalt.

Det innebærer også at det er livsfarlig å krysse det islagte vatnet.

Skifter 500 meter langt trerør

Silsetvatnet er en del av Istadvassdraget. Her skal Istad Kraft i gang med omfattende oppgraderingsarbeid i vår og sommer.

Et 550 meter langt trerør skal erstattes med nedgravde GRP- rør (glassfiberrør, journ.anm.), og ventiler og ventilhus skal flyttes.

Røret som skal skiftes ut, er det siste tilførselsrøret i tre i Istadvassdraget.

Ikke pent i sommer

Blakstad forteller at for å kunne gjøre oppgraderingen må Silsetvatnet tappes helt ned.

– Sist gang vannet ble tappet ned var i 1970, og i sommer blir det dessverre ikke noe fint der oppe, sier han og legger til:

– Men det aller viktigste nå, er at folk ikke krysser det islagte vatnet. Det verste som kan skje, er hvis det skjer noe med folk, sier Blakstad.