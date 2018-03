Trafikkuhell ved Tusten skiheiser

Nyheter

Politiet melder på Twitter at det har vært et trafikkuhell i Frænavegen i Molde, nærmere bestemt ved innkjøringen til Tusten skiheiser. To biler var være involvert, men det skal ikke være snakk om store personskader.

Bilder fra ulykkesstedet viser store skader på begge de involverte bilene. Den ene bilen har skader i fronten, den andre i sida. Uhellet skjedde klokka 19.12. Både politi, ambulanse og brannvesen rykket ut.

Jan Helge Kjøl ved politiets operasjonssentral sier til Rbnett at det var to personer involvert i ulykka, og at begge ble kjørt til sjukehus for en sjekk. Den ene klaget over smerter i ryggen. Det er ikke mistanke om promille. Politiet kan foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken. Det er 70-sone på stedet.