To nye Vard-luksusskip

Nyheter

De to nye skipene blir søsterskip av og identiske med de fire som Vard alt har under bygging, også disse til Ponant. De fire leveres i 2018 og 2019, mens de to nye leveres i 2020, skriver Vard i pressemelding.

Fartøyene designes for reiser til tropiske destinasjoner og fjerntliggende havner som bare er tilgjengelige for mindre skip.

Balkong til hver lugar

Skipene blir på 10.000 bruttotonn, og vil være ca. 131 meter lange og 18 meter brede.

Hvert fartøy skal ta 180 passasjerer i 92 lugarer og suiter, alle med romslige balkonger.

Fascilitetene vil være i luksus-klassen, og også oppfylle «de høyeste kravene til miljøvennlig og trygg skipsfart,» skriver Vard i pressemeldingen.

Får undervannslounge

Alle de seks skipene, under navnet «Ponant explorers», får en undervanns lounge der passasjerene kan følge med på livet under vann via to spesialutformede koøyer.

Skrogene bygges ved Vard Tulcea i Romania, mens skipene ferdigstilles og leveres fra Vard Søviknes.

Skal også bygge isbryter-cruise

I tillegg til de seks nevnte cruiseskipene, skal Vard i 2021 også levere Ponant et ekspedisjons-cruiseskip for arktiske farvann, med egenskap som isbryter, opplyser Vard. Dette blir den første elektriske hybrid cruise-isbryteren som også går på LNG (gass).

Reite beæret for tilliten

Roy Reite, adm. dir. i Vard, kommenterer oppdraget slik:

– Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har etablert med Ponant, som har resultert i sju luksus ekspedisjons-cruiseskip. Vi er beæret over at vi på nytt blir valgt som en betrodd partner for Ponant.

Det franske cruiserederiet er datterselskap av Artemis Group og har hovedkontor i Marseille i Frankrike. De har spesialisert seg på mindre luksus-cruiseskip med unike konsept. Ponant har nå en flåte på fem fartøy, som vokser til 12 i 2021.

Vard er et internasjonalt skipsbyggings-selskap med hovedkontor Norge, 9.000 ansatte og verft i Norge, Romania, Brasil og Vietnam.

Av de fem i verfta i Norge, ligger fire i Møre og Romsdal, deriblant Vard Langsten i Vestnes, og Vard Aukra i Aukra.