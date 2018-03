Nyheter

Politiet melder på Twitter at to biler har kollidert i krysset mellom Olav Oksviks veg og utkjørselen fra Jensgurilia. Ingen personer ble skadd. Uhellet skjedde klokka 21.07.

Tidligere i kveld kolliderte to biler ved innkjøringen til Tusten skiheiser. Her ble begge bilførerne sendt til sjukehus for sjekk, men det skal ikke være snakk om store skader.