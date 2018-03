Romsdals Budstikke økte opplaget

Nyheter

Romsdals Budstikke hadde i fjor et opplag på 13.652, en økning på 98 fra året før. Siden 1999 har Romsdals Budstikke – i likhet med norsk presse for øvrig – hatt et betydelig opplagsfall. I toppåret 1999 var opplaget 19.004.

– Svært gledelig

– Det er svært gledelig å notere det første året med opplagsvekst siden 1999. Vi har sett tendensen en stund, og vi har ventet på de offisielle tallene. Denne uka blir det feiring med kake i mediehuset, sier Øyvind Brunvoll. Han er konstituert ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke mens Ole Bjørner Loe Welde er i en prosjektstilling i Polaris Media.

– Håp om fortsatt økning

– Vi øker opplaget med 98. Og tallene så langt i 2018 gir godt håp om økning også på denne tida neste år. Vi ser at stadig flere velger å bli abonnent slik at de får tilgang til alt pluss-stoffet på Rbnett og kunne lese e-avisa når den kommer på kvelden. Papiravisa har fortsatt enn fallende kurve, men nedgangen har flatet ut. Papiravisa står fortsatt sterkt i Romsdal og hører heime på flere tusen frokostbord, sier Øyvind Brunvoll.

Han forteller at han sjøl kom inn i avisa mens Romsdals Budstikke fortsatt kjempet med Romsdal Folkeblad på 1980-tallet.

– Det var ei lang årrekke med kraftig opplagsvekst fram til tusenårsskiftet. Da kom nettavisene, og nedgangen traff mediehusene som baserte abonnementsinntektene på papiravisa. Etter mange år med gratissaker på nett, er det først det siste året at vi har strammet til og forbeholdt den beste journalistikken til abonnentene. Nå ser vi at stadig flere ser verdien av å ha ei lokalavis, sier Øyvind Brunvoll.

Feirer 175-årsjubileum

Romsdals Budstikke ble etablert i 1843, og feirer i år 175-årsjubileum.

– Det er godt å gå inn i jubileumsåret med framgang og optimisme. Flere og flere ser nytten i å ha redigerte lokale nyheter i ei tid der amerikanske algoritmer styrer nyhetsstrømmen din i sosiale medier. Lokalavisa er langt fra død, men den leses på mange nye plattformer.

Lesertallene til Romsdals Budstikke fortsetter å synke, men det synes Øyvind Brunvoll er naturlig i en overgangsperiode. Tallene fra Forbruker & Media viser at Romsdals Budstikke på papir, nett og mobil totalt har 43.299 lesere. På papir alene var det 30.199 lesere.

– Lesertallene har vært kunstig høye i ei tid der nesten alt stoffet har ligget gratis tilgjengelig på nett. Det har gjort at vi også har hatt mange lesere andre steder i landet. Sjukehussaka har for eksempel gitt oss veldig mange lesere på Nordmøre og Sunnmøre. Når vi tar oss betalt for journalistikken, ser vi at vi øker lesinga lokalt samtidig som at vi mister de perifere leserne.

– Vi måler oss på det meste hver eneste dag, og vi ser at det meste av piler peker oppover. Aldri før har plussartiklene vært mer lest enn de siste ukene. Og aldri før har en større andel av abonnentene våre vært inne og lest plussartikler som de var i forrige uke. Fortsatt er det slik at mange av abonnentene våre nøyer seg med å lese papiravisa, men stadig flere velger å benytte seg også av flere plattformer. Vi streamer for eksempel både fotball og politiske møter på Rbnett, og dette har økt tallet på digitale abonnement, sier Øyvind Brunvoll.