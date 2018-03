Betydelig pengesum funnet i Molde

Nyheter

En gang i morges ble det funnet en sum penger i Molde. Pengene er levert inn på hittegodskontoret ved Politistasjonen i Molde. Nå går politiet ut og etterlyser eierne. Men operasjonsleder John Bratland ved operasjonssentralen vil ikke si for mye om summen eller detaljer om funnet.

– Hvis vi går ut med for mange detaljer så er det plutselig veldig mange som har mistet dem. Vi ønsker at rette eier skal kunne fortelle hvor mye, hvor de ble mistet, om de lå i lommebok eller ikke, og slike ting, sier Bratland.

Derfor oppdaget ikke Molde-jenta (17) at tusenlappene lå igjen i minibanken Politiet har kommet i kontakt med den rettmessige eieren. Det var ei jente på 17 år som bare skulle sjekke kontoen.

Hvem forlot sine 1000-lapper i minibanken på Roseby? Politiet oppfordrer kvinne på Roseby til å melde seg.

– Dreier det seg om mye penger?

– For noen er nok dette en betydelig sum, men det er ingen lottogevinst. Det er ikke titusener av kroner. Men for meg er det vesentlige penger, for å si det slik, sier Bratland.

Den som savner en betydelig sum og kan redegjøre for tid, sted og andre detaljer kan hevende seg til hittegodskontoret, Politistasjonen i Molde.

Det er andre gang på under en uke at politiet går ut og etterlyser eierne til penger som er mistet. I helgen ble en tusenlapp gjenforent med sin eier etter at den var gjenglemt ved en minibank.