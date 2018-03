– Er ikke sinte damer som hater menn

Nyheter

Ideen om en internasjonal kvinnedag ble lansert i begynnelsen av forrige århundre i sammenheng med kvinners kamp for stemmerett og rettigheter. I 1910 ble det bestemt at den internasjonale kvinnedagen skulle markeres 8. mars hvert år. Slik har det vært siden. Dagen har blitt markert på ulikt vis i Molde, og etter det Romsdals Budstikke kjenner til, har det ikke vært arrangert tog på 8. mars i byen siden 1988. Men etter 30 år tas tradisjonen opp igjen.

– Er for alle

Håvard Bævre Ellingsgård er elev ved Molde videregående skole og sitter i komiteen for likestillingstoget. Han må ofte forklare hvordan han kan være mann og feminist.

– Flere mener jeg burde stå opp for mitt eget kjønn, men de misforstår. Feminisme handler om at begge kjønn skal få samme muligheter og at de skal være likestilt. For mange er det å være feminist ensbetydende med å være mannehater. Grensa mellom de radikale feministene og de vanlige feministene har blitt viska ut. Feminisme er for alle, sier han. Ellingsgård forteller at det er vanskelig for han å si at han vet hvordan det er å være undertrykt.

– Jeg er en hvit privilegert gutt som er født på 2000-tallet. Men jeg vet hvordan det er å bli mobba og sett ned på for den jeg er. Jeg ønsker å bruke mine erfaringer til å hjelpe andre som opplever liknende, sier han, og legger til at han tror mannlige feminister kan ha stor effekt.

– Samfunnet er bygd opp på at menn har totalitær og fysisk makt, mens kvinner er snille, medgjørlige og ydmyke. Det at en mann kaller seg feminist er viktig for å vise at vi støtter opp om kvinners rettigheter. Jeg klarer ikke å se at andre skal bli undertrykt på bakgrunn av kjønnsidentitet. Vi kan ha ulike meninger og være annerledes på innsida og utsida, men vi er like mye verdt og skal ha de samme mulighetene og rettighetene, sier han.

– Vi er ikke i mål

Thilde Thomasgård er også feminist, og medlem av Molde sosialistisk ungdom. Hun skal gå i likestillingstoget, og forteller at dem som tror likestillingen er på plass, må tro om igjen.

– Vi må innse at vi lever i en mannsdominert verden. Samfunnet er bygd opp på forskjeller mellom kjønnene. Slik skal det ikke være. Ei kvinne skal ha mulighet til å tjene like mye som sin mannlige kollega. Vi viderefører kampen fra 70-tallet, hvor kvinner og menn sto på barrikadene under paroler som fremdeles er like aktuelle i dag: likestilling og rettigheter. Likt lønn for likt arbeid. Det er en lang veg å gå, sier hun.

Thomasgård har vært feminist siden 8. klasse.

– Da jeg var liten opplevde jeg å bli utestengt av flere aktiviteter fordi jeg var jente. Jeg fikk ikke være med å spille fotball, og jeg fikk ikke være med å bytte Pokémon-kort, fordi det var kun «for gutta.» Det virker kanskje bagatellmessig, men det er en gammeldags måte å se verden på som jeg mener ikke hører heime. Folk må innse at dette er viktig, sier hun.

– Jeg liker å kalle generasjonen vår for baby-feminister. Vi har kommet til et delvis dekket bord, men det er mye som gjenstår. Og når du er ute og løper, så stopper du ikke når du er halvvegs i bakken. Du fortsetter til du har nådd målet, sier Ellingsgård.

Misforstår feminisme

Thomasgård og Ellingsgård mener mange av deres jevnaldrende ikke bryr seg om den internasjonale kvinnedagen.

– 8. mars er fremdeles viktig – Jeg kan ytre meningene mine. Ikke fordi jeg er uredd, men fordi noen før meg har vært uredd, sier Elise Fiske (H).

– For mange oppleves ordet «feminist» negativt, og det har en del fordommer knyttet til seg. Men feminister er ikke sinte damer med hår under armene som hater menn. Alle kan være feminister. Jeg tror at mange er det, men ikke ønsker å bruke betegnelsen, siden det er så mye negativitet knyttet til det.

Begge er positive til at årets 8. mars-tog har fått navnet «likestillingstog.»

– Likestillingstoget er for alle, og det gjenspeiles i navnet.

Det handler om kjønn, hudfarge, legning. Alle skal kunne finne sin plass i toget, sier Thomasgård.