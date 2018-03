Rbnett følger grensedebatt i Gjemnes i dag

Nyheter

Romsdals Budstikke er til stede og dekker debatten når formannskapet i Gjemnes i dag tirsdag har ekstraordinært møte med en eneste sak på saklista utenom referat fra forrige møte. Saka er «Uttalelse om grensejustering av Angvik skolekrets i Gjemnes kommune».

Kommunestyret i Gjemnes har som kjent tidligere vedtatt at Gjemnes skal fortsette som egen kommune. Dette vedtaket opplever mange blir umulig å holde fast ved dersom departementet innvilger søknaden fra Angvik bygdelag om å overføre bygdene i Angvik skolekrets til Nye Molde kommune.

Skal vedta uttale

Saka i dag skal munne ut i en innstilling på uttalelse til Fylkesmannen, som har fått i oppdrag av departementet å utrede grensejustering i Gjemnes og andre søknader om grensejustering i fylket, bla a i Sandøy.

Romsdals Budstikke er til stede og følger debatten i formannskapet med fortløpende tekstoppdatering fra debatten, samt saker til Rbnett og til papiravisa i etterkant.

Laiv-dekningen kan du fra kl. 13.30 følge i denne lenka:

TEKSTLAIV FRA KL. 13.30 Vi følger debatten om grensejustering i Gjemnes Romsdals Budstikke dekker debatten i formannskapet fra kl. 13.30 i dag.

Anbefaler nei til utbryterne

Som kjent anbefaler rådmannen i Gjemnes å si nei til utbrytersøknaden. Søknaden gjelder grendene Angvik, Øye/Heggem, Fagerlia og Flemma, som omfatter rundt en firedel av innbyggerne i kommunen.

Gjemnes-rådmannen anbefaler kommunestyret å si nei til «utbryterne» – I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen kommune.

Fagerlia bygdelag ønsker ikke å være med over til nye Molde, og i et skriv til Fylkesmannen ber styret i grendelaget om grensejustering tilbake til Gjemnes kommune, om Angvik-kretsen får gå til nye Molde kommune, skriver Tidens Krav tirsdag.

– Vi sender søknad nå slik at det ikke skal være tvil om hva vi mener og akter å gjøre. Vi ser det som viktig at søknaden vår kommer på bordet i forkant av at Gjemnes kommunestyre gir sin uttale til grensejustering, sier Bente Aamodt, leder av Fagerlia bygdelag til Tidens Krav, og legger til at det er meget stor motstand mot å bli overført til nye Molde i Fagerlia.

På spørsmål fra TKs journalist om det ville vært naturlig for Fagerlia å ta med Flemma i sin søknad om grensejustering, svarer Aamodt følgende:

– Vi håper at Flemma selv vil søke om fortsatt å være i Gjemnes kommune. Men hadde vi søkt på vegne av dem, ville vi gjort det samme overgrepet som vi mener Angvik bygdelag gjorde da de innlemmet oss i søknaden sin, sier Aamodt til TK.

De fem i formannskapet er ordfører Knut Sjømæling, Sp, Borghild Neergaard Aarset, Sp, Jan Karstein Schjølberg, Ap, Leif Ståle Engdahl, Høyre, og Heidi Hogset, Venstre.

Kommunestyret behandler saka på ekstraordinært møte tirsdag 13. mars fra kl. 17.