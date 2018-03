Norsk øl øker i popularitet i utlandet

Nyheter

I 2014 ble det eksportert 1,5 millioner liter øl, mot nesten 3 millioner i fjor. Ifølge NRK har de mindre bryggeriene, som Lervig, Ægir og Austmann, blitt dominerende.

1,6 millioner liter av det som ble eksportert i 2017, kom fra små aktører, ifølge tall fra SSB og Landbruksdirektoratet.

Danmark er den største eksportmottakeren med hele 31 prosent, etterfulgt av Sverige med 16 prosent. Storbritannia mottar 12 prosent av eksporten, og blir bare viktigere for næringen, ifølge sjef for Lervig Aktiebryggeri, Anders Kleinstrup.

– De vil ha mer øl enn det vi klarer å produsere, sier han. Lervig skal nå doble kapasiteten på bryggeriet.

Tyskland og Frankrike er blant landene som importerer norsk øl, og mottar begge 8 prosent av eksporten.

Direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, gleder seg over ryktet norsk øl har fått i utlandet, men tror det likevel er for mange aktører på markedet. Mens det i 2014 var 38 øleksportører i Norge, er det nå 63.