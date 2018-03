Tenåring tiltalt for å ha kjørt i hasjrus fem ganger uten lappen

Nyheter

I begynnelsen av mai må en mann i slutten av tenåra møte i Romsdal tingrett, tiltalt for å ha kjørt bil påvirket av hasj. Mannen er hjemmehørende i Rauma. Ifølge tiltalen skal mannen ved fem ulike anledninger ha kjørt bil mens han var påvirket av THC, som er virkestoffet i hasj. Mannen hadde ikke gyldig førerkort.

Kjøreturene skal ha foregått både i Vestnes, Ålesund og i Oslo. Mannen skal ha unnlat å stanse for kontroll og skal heller ikke ha stanset til tross for at politiet ga tegn med blålys. Ved et av tilfellene skal mannen ha kjørt bil i veldig høy hastighet over ei strekning på tre kilometer.

Mannen står også tiltalt for å ha overtrådt bestemmelsen i vegtrafikkloven om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eler forstyrret.

Mannen står også tiltalt for bruk og besittelse av hasj og kokain.