Mann i 20-åra siktet for Nav-svindel

En mann i 20-åra fra Molde må om 14 dager møte i Romsdal tingrett, siktet for bedrageri. Mannen skal ha levert meldekort via nav.no der han unnlot å føre timer han hadde arbeidet. Opplysningene på meldekortene ga grunnlag for urettmessig utbetalingav til sammen 139.318 kroner.

Mannen er sikta for å ha avgitt falsk forklaring til en offentlig myndighet og for skriftlig eller muntlig å ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet.

Ifølge siktelsen anses bedrageriet som grovt fordi det har ført til en betydelig økonomisk skade.