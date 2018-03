Nyheter

Lørdag meldte politiet om ei kvinne som hadde tatt ut noen tusenlapper i en minibank på Roseby, men av uvisse grunner hadde glemt å ta sedlene med seg. En mann i 20-åra fant pengene og leverte dem inn til politiet.

Mandag melder politiet via Twitter at de nå har kommet i kontakt med kvinnen som tok ut pengene, og at de er kvittert ut til henne.