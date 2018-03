Over 10.000 lærere har søkt om videreutdanning

Nyheter

Hele 10.147 lærere søkte om å ta videreutdanning innen fristen 1. mars. Det er drøyt 600 flere enn i fjor, da 9 522 lærere søkte og nesten på nivå med 2016, da det var 10.627 søkere, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Aller størst er behovet for mer og oppdatert kunnskap innen i matematikk (2.059 søkere), etterfulgt av norsk (1.746) og engelsk (1.678). 288 lærere har søkt om videreutdanning i programmering, mens 635 har søkt om videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse.

– Nå er det viktig at kommunene godkjenner flest mulig søknader innen 15. mars, slik at lærerne som ønsker og trenger faglig påfyll får dette, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Over 6.000 lærere kan få plass på et studietilbud til høsten. Når lærerne har søkt er det kommunene som skal si ja eller nei til lærernes søknader. Siden 2013 har rundt 20.000 lærere over hele landet tatt videreutdanning i forskjellige fag.