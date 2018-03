Italienerne i gang med høyst uforutsigbart valg

Nyheter

I forkant av valget har Italia vært preget av en sterk høyrevind, mens regjeringspartiet Partito Democratico, som ligger til sentrum-venstre på den politiske aksen, ifølge valgforsker Gianfranco Baldini er helt ute av bildet.

– PD mister flere og flere stemmer hver eneste dag. Folket har mistet tilliten til dem, spesielt de unge, sier han.

På den andre siden er det den uprøvde populistiske Femstjernersbevegelsen som spås å få flest stemmer i søndagens valg. Men ettersom ingen ventes å få flertall i nasjonalforsamlingen, og Femstjernersbevegelsen har varslet at de ikke vil samarbeide med andre partier, innebærer ikke det nødvendigvis at de får regjeringsmakt.

Berlusconi-comeback

Isteden kan denne makten gå til Silvio Berlusconis høyrekoalisjon. Den består av Berlusconis eget parti Forza Italia, Lega (tidligere Lega Nord), og Fratelli d'Italia (Italias brødre), som alle er sterkt innvandringskritiske.

Tross at han allerede nå gjør politisk comeback kan imidlertid ikke Berlusconi selv bli statsminister i regjeringen. Han har et forbud mot å ha offentlige embeter fram til 2019, som en del av straffen for brudd på skattelovgivningen.

Flere mulige statsministere

Hvis partiet til den 81 år gamle eksstatsministeren vinner, må det isteden finne en annen statsminister. Berlusconi har allerede opplyst at hans førstevalg er partifellen Antonio Tajani (64), som nå er EU-parlamentets president.

Tajani har imidlertid sagt at han ikke er interessert, noe mange i Brussel ikke tror så mye på. En annen kandidat er Matteo Salvini (44), lederen for det fremmedfiendtlige partiet Lega.

– Hvis det skjer, kommer Italia plutselig til å bli ledet av en mann som er ekstremt EU-kritisk og innvandringsfiendtlig, sier Baldini, som fastslår at den populistiske høyrevinden er ekstra sterk i det økonomisk pressede Italia.

Mange på gjerdet

Italiensk lov forbyr meningsmålinger i de to siste ukene før valget. En måling som ble publisert 17. februar viste en oppslutning på 35,6 prosent til sentrum-høyre, 28,6 prosent til Femstjernersbevegelsen og 27,9 prosent til sentrum-venstre, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Men det er en stor usikkerhetsfaktor ettersom 33,8 prosent av velgerne svarte at de ennå ikke hadde bestemt seg. I alt skal det velges 630 representanter til underhuset og 315 til senatet, og de velges etter to forskjellige systemer.

Det er flere enn 46 millioner stemmeberettigede i Italia. De begynte å stemme klokken 7 søndag, og valglokalene stenger igjen klokken 23. De første valgdagsmålingene kommer like etter at stemmegivningen er ferdig.