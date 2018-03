Tok sovetabletter og kjørte bil – mister lappen i 2,5 år

Nyheter

En moldemann i 50-åra satte seg bilen og kjørte i Molde sentrum i 10-tida en søndag formiddag i november 2016. Politiet stoppet ham ved Roseby fordi de mente han kjørte vinglete.

Hadde tatt sovetabletter

Politiet gjennomførte først en utåndingstest, men den ga ikke utslag. Deretter ble mannen sendt til legevakta, hvor det ble tatt blodprøve av ham.

Prøveresultatene viste at han hadde zolpidem i blodet – et stoff han hadde fått i seg fordi han hadde tatt sovetabletter foregående natt. Mengden zolpidem tilsvarte en promille på rundt 1,2.

Følte seg ikke beruset

Da saka var nylig oppe i Romsdal tingrett, sa mannen at han ikke hadde følt seg beruset, men at han skjønte han ikke burde kjørt bil når konsentrasjonen av zolpidem var så høy. Han samtykket til at saka ble avgjort ved tilståelsesdom.

Dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen dømte han etter dette til fengsel i 26 dager. I tillegg mister han retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i to og et halvt år – og han må betale ei bot på 30.000 kroner.