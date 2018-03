Nytt liv i uvanleg kafe

Nyheter

(smp.no) Statens vegvesen har endeleg funne nye kafedrivarar i trioen Eliska Svobodova, Tommy Nerhus og Aina Beate Nerland.

Dei to sistnemnde driv også Gudbrandsjuvet camping.

I kafeen vil dei servere profesjonelt brygga kaffi og heimelaga rettar med lokale produkt.

– Verksemda vil i hovudsak fungere som kafe på dagtid. Samtidig ønskjer vi å arrangere ulike utstillingar og konsertar. Vi ønskjer også å arrangere kurs der publikum eksempelvis kan lære å lage syltetøy av dei beste jordbæra. Dette gjer vi for å by gjestane våre på det vesle ekstra og for at opplevinga av Valldal skal bli hugsa som særeigen, fortel Eliska Svobodova i ei pressemelding.

Kafeen opnar i juni.

Saka ble først publisert av Sunnmørsposten.