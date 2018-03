Folkehelseinstituttet: Nytt tilfelle av meslinger

Nyheter

– Den syke er en helsearbeider, født på 1960-tallet, og har vært i kontakt med helsearbeideren som ble syk i februar, sier Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Diagnosen ble bekreftet fredag.

Folkehelseinstituttet har vært forberedt på at det kunne oppstå nye tilfeller av meslinger i forbindelse med at sykdommen ble påvist hos tre personer i februar.

– Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til, sier Vestrheim. Han mener det nye meslingtilfellet viser at også voksne kan ha behov for å vaksinere seg, men han tror ikke vi står overfor et stort utbrudd.

– Det er fullt mulig at det kan oppstå noen flere tilfeller i forbindelse med dem som er påvist til nå, men et stort utbrudd er lite sannsynlig, sier Vestrheim.

Personer som kan ha vært i kontakt med meslingsyke i februar, som ikke selv er vaksinert eller har hatt meslinger, oppfordres til å kontakte lege dersom de utvikler symptomer på meslinger.

Det anbefales å kontakte lege- eller helsetjenesten per telefon, og ikke møte opp på legevakt eller legekontor før mistanke om meslinger er avkreftet.