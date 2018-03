Regjeringen senker inflasjonsmålet til 2 prosent

Nyheter

Da inflasjonsmålet ble innført i 2001, sto norsk økonomi foran en periode med innfasing av betydelige oljeinntekter. Det var en viktig årsak til at inflasjonsmålet den gangen ble satt litt høyere enn i andre land.

– ­­Nå er perioden med innfasing av oljeinntekter i hovedsak bak oss. Da er det ikke lenger tungtveiende argumenter for å sikte mot en høyere inflasjon enn andre land, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

– Når inflasjonsmålet nå justeres til 2 prosent, har vi samme inflasjonsmål som de fleste land vi kan sammenligne oss med, sier hun.

En annen viktig endring som trekkes fram, er at inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Jensen presenterte endringene i et møte med finanskomiteen på Stortinget fredag. De parlamentariske lederne på Stortinget var også invitert, men skal på forhånd ikke ha visst hva som var tema for møtet. Beslutningen ble tatt i statsråd fredag.

Den nye forskriften beskrives som en modernisering av forskriften fra 2001.

– Den nye forskriften bygger på lærdommene som har vært trukket siden 2001 og legger et godt grunnlag for at Norges Bank kan videreføre en pengepolitikk som nyter tillit både i finansmarkedet og i samfunnet for øvrig, sier Jensen.