Ned 24 prosent på et år: Færre og færre er arbeidsledige

Nyheter

– Den gode trenden med redusert arbeidsledighet gjennom 2017 holder fram i 2018. Vi har 300 færre arbeidsløse sammenliknet med januar. Sesongjusterte tall viser at vi har hatt en tilnærma sammenhengende reduksjon i arbeidsledigheten siden januar 2017, sier fylkesdirektør Stein Veland i Nav.

I februar var det totalt 3.643 arbeidsledige i Møre og Romsdal helt uten arbeid, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Det er 2,6 prosent av de arbeidsstokken i fylket. Sammenliknet med samme måned i fjor er det en nedgang på 24,1 prosent

Sammenliknet med tallene på landsbasis, 69.789 arbeidsløse, er andelen av arbeidsstokken tilnærmet lik (2,5 prosent). På landsbasis har nedgangen gått ned med 17,7 prosent siden februar i fjor.

Aukra på topp

Aukra er kommunen med størst arbeidsledighet i vårt dekningsområde. Her er 4,4 prosent av arbeidsstokken arbeidsledig. Her er det ytterligere 24 personer som har blitt arbeidsledig det siste året. Herøy og Hareid topper listen i Møre og Romsdal med henholdsvis 4,5 og 4,6 prosent arbeidsledighet.

Av bykommunene har Molde lavest ledighet med 2,1 prosent. Kristiansund har 3,8 prosent, mens Ålesund har 2,5. I de tre regionene i fylket er ledigheten omtrent den samme.

– Den siste måneden har vi og hatt god utvikling i fleire av kommunane med høgst arbeidsledighet. Kristiansund har siden januar redusert arbeidsledigheten med 41, mens kommunene Hareid og Ulstein har redusert ledigheten med til sammen 38 i samme periode. Likevel ser vi at til for eksempel Herøy ikke har hatt endring i ledigheten siste måned, sier Veland.'

16.400 færre ledige

På landsbasis gikk antallet personer som er registrert som helt ledige ned med 500 i februar. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,1 prosent av arbeidsstyrken i februar i fjor til 2,5 prosent i februar i år.

Ved utgangen av februar var det registrert 69.800 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 15.000 sammenlignet med februar i fjor.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 600 personer fra januar til februar. Til sammen var 90.000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav.

Det er 16.400 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,8 prosent i fjor.

Færre nye arbeidssøkere

Nedgangen i ledigheten det siste året må ifølge Nav sees i sammenheng med at antallet nye arbeidssøkere har falt kraftig, og at antallet nå har stabilisert seg på et lavt nivå. I februar var det i gjennomsnitt 800 personer som registrerte seg som nye arbeidssøkere hos Nav hver virkedag.

Høsten 2008 var forrige gang dette antallet var like lavt.

Størst nedgang i Rogaland

Sammenlignet med februar 2017 har antallet helt ledige har gått ned i alle fylker. Nedgangen er størst i Rogaland med 34 prosent, etterfulgt av Møre og Romsdal og Vest-Agder med 24 prosent.

Rogaland var likevel, sammen med Aust-Agder og Vestfold, ett av fylkene med høyest arbeidsledighet i februar, med 3,1 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,6 prosent.

Lavest innenfor undervisning

Ledigheten er nå lavere enn i februar i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og IKT-fag med 35 prosent, og industriarbeid med 30 prosent.

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen bygg og anlegg (4,4 prosent), etterfulgt av reiseliv og transport (4,2 prosent).

Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning, med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.