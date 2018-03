Mann (37) dømt til ni års fengsel for nettovergrep

Nyheter

Mannen har ifølge tiltalen fått jenter ned i elleveårsalderen til å kle av seg for ham. Den 38 år gamle mannen utga seg for å være en 17 år gammel gutt da han kom i kontakt med jenter på internett. Han var også tiltalt for overgrep mot en seks år gammel jente.

Overgrepene skjedde mens mannen var bosatt på Sunnmøre for å studere. 37-åringen erkjente straffskyld for alle punkter utenom overgrep mot seksåringen, ifølge NRK.

Politiet i Møre og Romsdal forklarte i retten at etterforskerne hadde funnet 367.000 Skype-filer da de gransket datatrafikken mellom mannen og jentene.

Mannen må også betale oppreisningserstatning til de fornærmede i saken.