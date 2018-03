Nyheter

Operasjonsleder hos politiet melder fredag kveld at de har holdt en fartskontroll på fylkesveg 64 – i 60-sona i Malmefjorden. Det viste seg at mange var for harde på gasspedalen denne fredagen.

I løpet av kontrollen ble det delt ut hele 23 forenklede forelegg. 19 av dem kom som følge av for høy fart. Høyeste fart ble målt til 77 kilometer i timen. De fire siste foreleggene skyldtes uriktig bruk av mobiltelefon.