Alvorlig skadet i kollisjon i Atlanterhavstunnelen

En mann i 20-åra, som satt alene i personbilen, ble sittende fastklemt etter kollisjonen. Politiet melder at personen skal være alvorlig skadet. Mannen er fraktet til sjukehus med luftambulanse.

Det skal være en personbil og en traktor som har kollidert og det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra, opplyser politiet. Ulykken skal ha skjedd i 9-tida fredag morgen.

Politiet melder videre at tunnelen blir stengt fram til klokka 12, mens det blir utført undersøkelser at politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen. Omkjøring via Freifjordtunnelen.