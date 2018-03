Varmepumpesalget skyter fart i kulda

Nyheter

– Salget av varmepumper har tatt helt av i disse kalde vintermånedene, bekrefter kommunikasjonsansvarlig Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge overfor NTB.

Hun bekrefter også at en varmepumpe kan levere dårligere ved veldig kalde temperaturer ute.

– Dette vil si at man får det like varmt inne, men den vil ikke være like energieffektiv. Vi ser at kundene våre ser på varmepumpe som en helårsinvestering, da de også kan brukes til å kjøle ned huset i sommermånedene, sier hun.

Pumper godkjent for nordisk klima er dokumentert til å tåle ned til minus 25 grader, men pumpa har normalt best effekt ved 7 grader.

Norsk Varmepumpeforening opplyser i sin guide til kjøpere hva de må tas i betraktning ved kjøp og installasjon.