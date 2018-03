Nyheter

Politiet ble varslet om ulykka i 15-tida torsdag. To personer var involvert i ulykka, en mann i 50-åra og en kvinne i 40-åra, begge ble kjørt til legesenteret på Skåla for en sjekk. Ingen av de to skal ha blitt alvorlig skadet i kollisjonen.

De foreløpige vurderingene politiet har gjort tyder på at årsaken til ulykka er brudd på vikeplikten. Politiet har opprettet sak og vil undersøke hendelsen nærmere.

Ulykka var ikke ikke til hinder for trafikken på stedet.